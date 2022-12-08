Залужний провів перемовини з колегою з Франції: обговорили ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом Тьєррі Бюркаром. Однією з тем обговорень була ситуація на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.
"Обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни. Вказав на масоване застосування противником ракет та безпілотників щодо цивільних об'єктів, що безумовно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України", - написав головнокомандувач за підсумками переговорів.
Він також зазначив, що подякував Бюркару та всьому французькому народу за підтримку та військову допомогу Україні.
Нагадаємо, 3 грудня Залужний обговорив телефоном з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі виділення Україні нового озброєння.
Також ми писали, що, за словами Залужного, Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей.
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