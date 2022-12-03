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Залужний поговорив телефоном з генералом Міллі: що обговорили

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Київ, Субота 03 грудня 2022 21:19
Залужний поговорив телефоном з генералом Міллі: що обговорили Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Константин Широкун

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив телефоном з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі виділення Україні нового озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російській повномасштабній агресії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, воєначальники також під час бесіди поділилися оцінками ситуації на фронті та ризиків безпеки, які зазнають масованих ракетних ударів Росії.

Залужний також деталізував запити ЗСУ у озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони.

"Запевнив, що, незважаючи на складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Залужний заявив, що повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей. З початку повномасштабної війни сили ППО збили понад 240 тисяч повітряних цілей.

РБК-Україна також повідомляло, що Росія намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Для цього загарбники використовують ракети зі знятими ядерними боєголовками.

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