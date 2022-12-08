Залужный провел переговоры с коллегой из Франции: обсудили ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьерри Бюркаром. Одной из тем обсуждений была ситуация на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.
"Обсудили ситуацию на фронте русско-украинской войны. Указал на массированное применение противником ракет и беспилотников по гражданским объектам, что безусловно актуализирует вопрос усиления противовоздушной обороны Украины", - написал главнокомандующий по итогам переговоров.
Он также отметил, что поблагодарил Бюркару и всему французскому народу за поддержку и военную помощь Украине.
Напомним, 3 декабря Залужный обсудил по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли выделение Украине нового вооружения.
Также мы писали, что, по словам Залужного, Воздушные силы Украины уничтожают около 80% вражеских целей.
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