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Залужний провів нові переговори з Міллі: про що говорили

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Четвер 02 березня 2023 19:41
Залужний провів нові переговори з Міллі: про що говорили Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 березня, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів чергову телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Під час переговорів вони обговорили неспровоковане вторгнення Росії в Україну, яке триває, і обмінялися думками та оцінками.

Міллі також підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Залужний обговорив з Міллі посилення ППО та надання винищувачів F-16 Україні.

Крім того, раніше голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що Україна може отримати F-16 у вирішальний момент війни.

Додамо, що, за інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський передасть США список озброєнь, які необхідні для прискорення кінця війни з Росією.

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