Залужный провел новые переговоры с Милли: о чем говорили
В четверг, 2 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел очередной телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
В ходе переговоров они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками.
Милли также подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее Залужный обсудил с Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине.
Кроме того, ранее глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Украина может получить F-16 в решающий момент войны.
Добавим, что по информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский передаст США список вооружений, которые необходимы для ускорения конца войны с Россией.
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