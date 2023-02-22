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Залужний призначив екс-генпрокурора Луценка командиром взводу ударних БПЛА

Фото: Юрій Луценко (www.facebook.com/LlutsenkoYuri)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив колишнього генпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря колишнього генпрокурора Лариси Сарган.

"Капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що призначення відбулось згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року.

Луценко Юрій Віталійович

Генеральний прокурор України (2016-2019). Був членом РНБО, двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України та неодноразово обирався до Верховної ради України.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили нову військову допомогу.

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