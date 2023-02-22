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Залужный назначил экс-генпрокурора Луценко командиром взвода ударных БПЛА

Фото: Юрий Луценко (www.facebook.com/LlutsenkoYuri)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил бывшего генпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря бывшего генпрокурора Ларисы Сарган.

"Капитан Луценко Ю.В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение состоялось согласно приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года.

Луценко Юрий Витальевич

Генеральный прокурор Украины (2016-2019). Был членом СНБО, дважды занимал должность министра внутренних дел Украины и неоднократно избирался в Верховную раду Украины.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили новую военную помощь.

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