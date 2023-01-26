Залужний та Міллі провели розмову після оголошення про постачання Abrams

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

Сторони обговорили кроки до якнайшвидшої передачі нових зразків зброї.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки щодо якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

Пізніше стало відомо, що, за інформацією Білого дому, постачання Abrams в Україну можуть тривати місяці.

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