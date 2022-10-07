Залужний поспілкувався з генеральним інспектором Бундесверу: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського генерала.

Водночас головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Цорну за допомогу, яку в цьому питанні надає Німеччина.

"Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, 6 жовтня Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі контранаступ українських військ.

Опісля головнокомандувач ЗСУ заявив, що українці не мають права перекладати війну на своїх дітей і наголосив, що ворога потрібно знищити тут і зараз.

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