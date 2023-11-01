Залужний попередив про розсилку фейкових повідомлень під його ім'ям у Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний заявив, що у Telegram-каналі хтось розсилає фейкові повідомлення нібито від нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", - розповів полководець.

Залужний закликав громадян, які могли отримати подібні пости від облікового запису @Zaluzhniy_ru в Telegram, не довіряти таким повідомленням.

Головнокомандувач наголосив, що вище вказаний обліковий запис у Тг йому не належить, як і "будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо".

"Усі вони - фейкові", - зауважив він.

Залужний нагадав, що єдиним каналом у Telegram, на якому він інформує суспільство про роботу на своїй посаді, є "Головнокомандувач ЗСУ" (верифікований).

Крім того, генерал вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFU) та Twitter / Х (https://twitter.com/CinC_AFU).

Фейки та ІПСО ворога, інфоргігієна та безпека у чатах

Зазначимо, що в Україні спостерігається зростання популярності анонімних Telegram-каналів. Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна назвав це значною загрозою, оскільки Росія активно використовує їх для поширення фейків та дезінформації.

Також чиновник у розмові з виданням пояснив, яким месенджерам варто довіряти, та чи безпечна переписка у Telegram.

Зауважимо також, що РФ постійно атакує Україну фейками та розповсюджує дезінформацію в мережі. Таким чином вона намагається дестабілізувати ситуацію в країні. До того ж, агресор намагається завербувати українців, щоб вони повідомляли окупантам про наших військових, місця їхньої дислокації, техніки тощо.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що російські пропагандисти за допомогою штучного інтелекту створюють десятки різних фейкових телевізійних сюжетів про нібито відключення світла в Україні. Вони поширюють їх у соцмережах нібито від українських телеканалів.

Крім того, нещодавно українці почали масово отримувати повідомлення від ворога із пропозицією обміняти інформацію про Сили оборони на гроші. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, як реагувати на такі СМС.