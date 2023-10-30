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Глава Мінцифри розповів про небезпеку анонімних Telegram-каналів

Понеділок 30 жовтня 2023 12:13
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Глава Мінцифри розповів про небезпеку анонімних Telegram-каналів Фото: Михайло Федоров, глова Мінцифри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Мілан Лєліч

В Україні спостерігається зростання популярності анонімних Telegram-каналів, що є значною загрозою, оскільки Росія активно використовує їх для поширення фейків та дезінформації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Чиновник зауважує, що Україні потрібно більше уваги приділяти медіаграмотності.

"Я сподіваюся, що з'явиться міністр інформаційної політики, для якого це буде питання номер один, тому що дійсно з'являється багато анонімних Telegram-каналів", - сказав голова Мінцифри.

При цьому Федоров назвав перевагою можливість кожного українця підписуватись і відписуватись від каналів через відсутність алгоритму, коли користувачеві "попадає у стрічку різний контент".

Водночас міністр звернув увагу і на багато інших викликів в інформаційній політиці.

"Наприклад, мене досить непокоїть питання, що на Youtube тобі важко знайти найбільш популярні мультфільми українською мовою, а контент в основному російською мовою", - висловився він.

Федоров додав, що на різноманітні численні виклики люди часто не звертають уваги, проте вони впливають на наше оточення, і над ними треба працювати.

"Тому в нас повинна з'явитися потужна інформаційна політика: що ми будемо робити, щоб протидіяти російській пропаганді, починаючи від Telegram-каналів, закінчуючи мультфільмами на Youtube", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше глава Мінфіфри Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, яким месенджерам варто довіряти та чи безпечне листування в Telegram.

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