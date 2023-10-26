Українців атакують СМС-ки з пропозицією здати ЗСУ: що робити у разі отримання

Українці почали масово отримувати повідомлення від ворога з пропозицією обміняти інформацію про Сили оборони на гроші.

В Україні зафіксували ворожу активність у месенджерах та СМС-повідомленнях.

Так, українці з Одеської та Харківської областей отримують сповіщення з пропозиціями "обміняти інформацію про ЗСУ на долари". Для цього пропонується перейти за посиланням на Telegram-канал.

"Якщо вам надійшло повідомлення з таким текстом: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram ...", то у жодному разі не відкривайте його і не переходьте за посиланнями, які там розміщені", - наголошують у Центр стратегічних комунікацій.

Українців закликають у жодному разі не реагувати на ворожі пропозиції та ігнорувати загарбників. Також не варто забувати, що за передачу даних про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з росіянами, настане кримінальна відповідальність за законом. Окрім того, це може дуже нашкодити захисникам України.

Що робити, якщо отримали СМС від ворога

РБК-Україна запитало у Кіберполіції, що робити українцям у таких випадках.

Так, головний інспектор відділу комунікації Департаменту кіберполіції Артем Олещенко радить повідомити кіберполіції про джерело спам-розсилок при підозрі на вчинення злочину за допомогою форми зворотного зв’язку.

У разі отримання повідомлень з невідомих джерел радять не переходити за наявними у них посиланнями - за ними може ховатися фішинговий ресурс. Також, ніколи не вводьте персональні дані та іншу конфіденційну інформацію на підозрілих сайтах.

Російські фейки та ІПСО

Зазначимо, що країна-агресор постійно атакує Україну фейками та розповсюджує дезінформацію в мережі. Таким чином вона намагається дестабілізувати ситуацію в країні.

До того ж, Росія намагається завербувати українців, щоб вони повідомляли окупантам про наших військових, місця їхньої дислокації, техніки тощо.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що російські пропагандисти за допомогою штучного інтелекту створюють десятки різних фейкових телевізійних сюжетів про нібито відключення світла в Україні. Вони поширюють їх у соцмережах нібито від українських телеканалів.