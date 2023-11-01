Залужный предупредил о рассылке фейковых сообщений под его именем в Telegram

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что в Telegram-канале некто рассылает фейковые сообщения якобы от него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Вынужден обратить ваше внимание на информационную гигиену. Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера", - рассказал полководец.

Залужный призвал граждан, которые могли получить подобные посты от аккаунта @Zaluzhniy_ru в Telegram, не доверять таким сообщениям.

Главнокомандующий подчеркнул, что выше указанный аккаунт в Тг ему не принадлежит, как и "какие-либо другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д."

"Все они - фейковые", - отметил он.

Залужный напомнил, что единственным каналом в Telegram, на котором он информирует общество о работе на своей должности, является "Главнокомандующий ВСУ" (верифицированный).

Кроме того, генерал указал ссылки на свои официальные страницы в Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFU) и Twitter / Х (https://twitter.com/CinC_AFU).

Фейки и ИПСО врага, информгигиена и безопасность в чатах

Отметим, что в Украине наблюдается рост популярности анонимных Telegram-каналов. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украина Михаил Федоров в интервью РБК-Украина назвал это значительной угрозой, так как Россия активно использует их для распространения фейков и дезинформации.

Также чиновник в беседе с изданием объяснил, каким мессенджерам стоит доверять, и безопасна ли переписка в Telegram.

Обратим внимание также, что РФ постоянно атакует Украину фейками и распространяет дезинформацию в сети. Таким образом, она пытается дестабилизировать ситуацию в стране. К тому же агрессор пытается завербовать украинцев, чтобы они сообщали оккупантам о наших военных, местах их дислокации, технике и т.д.

В частности, недавно стало известно, что российские пропагандисты с помощью искусственного интеллекта создают десятки различных фейковых телевизионных сюжетов о якобы отключении света в Украине. Они распространяют их в соцсетях якобы от украинских телеканалов.

Кроме того, недавно украинцы начали массово получать уведомления от врага с предложением обменять информацию о Силах обороны на деньги. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, как реагировать на такие СМС-ки.