ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залужний показав роботу артилерійської розвідки на фронті

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 квітня 2023 22:29
Залужний показав роботу артилерійської розвідки на фронті Фото: робота артилерійської розвідки на фронті (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Бійці артилерійської розвідки цілодобово протистоять ворогу вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний заявив, що в ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, артрозвідники перетворюють ворожу техніку на металобрухт.

“Наша робота - виявлення цілі, коригування та ураження. Можемо літати й вдень, і вночі. Все залежить від погодних умов та ворожого РЕБ. Можемо виконати будь-яке завдання, яке ставить командування", - розповідає командир екіпажу безпілотного авіаційного комплексу розвідки та коригування вогню артилерії “Фурія” Шарлотта.

За словами Шарлотти, щоденна праця, постійний аналіз виконаних завдань та обмін досвідом з іншими аеророзвідниками, підіймають професійний рівень підрозділу. А це, своєю чергою, дозволяє ефективно працювати та знищувати окупантів:

“Найкращі емоції, коли ціль уражена", - запевняє Шарлотта.

Нагадаємо, днями Залужний показав відео роботи українських морпіхів.

Також ми показували, як ЗСУ з Javelin знищили російський Т-90.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Валерій Залужний
NEWS
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської
Вивозять тільки колаборантів. Росіяни почали евакуацію з Кам'янки-Дніпровської
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії