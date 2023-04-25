Залужный показал работу артиллерийской разведки на фронте
Бойцы артиллерийской разведки сутками противостоят врагу вдоль всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Залужный заявил, что в эффективном взаимодействии с другими подразделениями ВСУ, артразведчики превращают вражескую технику в металлолом.
"Наша работа - выявление цели, корректировки и поражения. Можем летать и днем и ночью. Все зависит от погодных условий и враждебного РЭБ. Можем выполнить любую задачу, которую ставит командование", - рассказывает командир экипажа беспилотного авиационного комплекса разведки и корректировки огня артиллерии "Фурия" Шарлотта.
По словам Шарлотты, ежедневный труд, постоянный анализ выполненных задач и обмен опытом с другими аэроразведчиками поднимают профессиональный уровень подразделения. А это, в свою очередь, позволяет эффективно работать и уничтожать оккупантов:
"Лучшие эмоции, когда цель поражена", - уверяет Шарлотта.
Напомним, на днях Залужный показал видео работы украинских морпехов.
Также мы показывали, как ВСУ по Javelin уничтожили российский Т-90.
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