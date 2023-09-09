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Залужний поговорив з румунським генералом після інциденту з "Шахедом"

Київ, Субота 09 вересня 2023 15:15
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Залужний поговорив з румунським генералом після інциденту з "Шахедом" Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів переговори з румунським колегою генералом Даніелем Петреску. Вони обговорили інцидент з російським дроном у Румунії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

Розмова Залужного та начальника штабу оборони ЗС Румунії відбулася у п'ятницю, 8 вересня. Командувачі обговорили російські атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї.

"Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", - зазначив Залужний.

Що сталося

В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами-камікадзе портову інфраструктуру в Одеській області. Після того Міністерстві закордонних справ України повідомило, що уламки російського "Шахеда" впали на території Румунію, яка є членом НАТО.

Румунські МЗС та Міноборони спочатку спростовували цю інформацію. Проте 5 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар все ж визнав, що уламки російського безпілотника впали на румунську територію поблизу кордону з Україною.

Румунія заявила, що посилить безпекові заходи біля кордону з Україною, а США відправлять до регіону додаткові літаки.

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