Передумали? В Румунії все ж визнали падіння російського безпілотника

Під час обстрілу Росією українського порту на річці Дунай, яка протікає вздовж кордону України та Румунії, частини російського БпЛА впали на румунську територію.

Про це заявив міністр оборони Румунії Ангел Тілвар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що Міністерство оборони Румунії спочатку заперечувало цю інформацію.

"Ми обстежили дуже велику територію, у тому числі й ту, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені фрагменти, які можуть бути від дрона", - заявив міністр.

Останніми тижнями українські порти зазнали потужних ударів з боку Росії, оскільки терористи націлились на зерносховища й інфраструктуру України після зриву чорноморської зернової угоди.

На початку тижня Румунія "найрішучішим чином" засудила російську атаку, яка була завдана поблизу її кордону та назвала її "невиправданою і такою, що глибоко суперечить нормам міжнародного гуманітарного права".

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами-камікадзе "Шахед" портову інфраструктуру України в Одеській області.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ України, БпЛА вдарили також й по території Румунії, втім румунських МЗС й Міноборони цю інформацію одразу спростували. Зокрема інформацію заперечив й президент Клаус Йоганніс.