Залужный поговорил с румынским генералом после инцидента с "Шахедом"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел переговоры с румынским коллегой генералом Даниэлем Петреску. Они обсудили инцидент с российским дроном в Румынии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

Разговор Залужного и начальника штаба обороны ВС Румынии состоялся в пятницу, 8 сентября. Командующие обсудили российские атаки на гражданскую и портовую инфраструктуру в Дунае.

"Обратил внимание на необходимость усиления противовоздушной обороны Украины", - отметил Залужный.

Что произошло

В ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами-камикадзе портовую инфраструктуру в Одесской области. После этого Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обломки российского "Шахеда" упали на территории Румынии, которая является членом НАТО.

Румынские МИД и Минобороны сначала опровергали эту информацию. Однако 5 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар признал, что обломки российского беспилотника упали на румынскую территорию вблизи границы с Украиной.

Румыния заявила, что усилит меры безопасности у границы с Украиной, а США отправят в регион дополнительные самолеты.

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