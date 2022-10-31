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Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Олег Васьків

Україна веде війну проти Росії на суходолі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Боротьба триває не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості", - зазначив генерал.

Залужний наголосив, що все це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти.

Чи витримали б інші країни такий тиск?

Головнокомандувач ЗСУ вказав, що лише 31 жовтня ворог застосував по цивільних об'єктах України:

  • 55 крилатих ракет Х-101;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 22 зенітних ракети до С-300;
  • 4 дрони-камікадзе типу Shahed-136;
  • один БПЛА "Ланцет-3".

"Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде", - підсумував Залужний.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про досягнення Збройних сил України на фронті.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України