Залужный о Победе над Россией: Дается нам тяжело, но непременно будет

Украина ведет войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Победа дается нам тяжело, но она непременно будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которого численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности", - отметил генерал.
Залужный подчеркнул, что боевые действия продолжаются не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев и все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить.
Главнокомандующий ВСУ указал, что только 31 октября враг применил по гражданским объектам Украины:
"Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело, но она непременно будет", - подытожил Залужный.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях Вооруженных сил Украины на фронте.
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