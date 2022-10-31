Залужный о Победе над Россией: Дается нам тяжело, но непременно будет

"Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которого численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности", - отметил генерал.

Залужный подчеркнул, что боевые действия продолжаются не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев и все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить.

Выдержали бы другие страны такое давление?

Главнокомандующий ВСУ указал, что только 31 октября враг применил по гражданским объектам Украины:

55 крылатых ракет Х-101;

одну управляемую авиационную ракету Х-59;

22 зенитных ракеты до С-300;

4 дрона-камикадзе типа Shahed-136;

один БПЛА "Ланцет-3".

"Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело, но она непременно будет", - подытожил Залужный.