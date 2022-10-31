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Залужный о Победе над Россией: Дается нам тяжело, но непременно будет

Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Олег Васкив

Украина ведет войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Победа дается нам тяжело, но она непременно будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которого численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности", - отметил генерал.

Залужный подчеркнул, что боевые действия продолжаются не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев и все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить.

Выдержали бы другие страны такое давление?

Главнокомандующий ВСУ указал, что только 31 октября враг применил по гражданским объектам Украины:

  • 55 крылатых ракет Х-101;
  • одну управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 22 зенитных ракеты до С-300;
  • 4 дрона-камикадзе типа Shahed-136;
  • один БПЛА "Ланцет-3".

"Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело, но она непременно будет", - подытожил Залужный.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о достижениях Вооруженных сил Украины на фронте.

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украины