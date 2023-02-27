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Залужный обсудил с Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине

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Понедельник 27 февраля 2023 19:04
Залужный обсудил с Милли усиление ПВО и предоставление истребителей F-16 Украине Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного.

Военные обсудили поставки военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, а также ситуацию на линии фронта и дальнейшие планы Сил обороны по освобождению наших территорий.

"Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе и за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16", - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил Милли, руководство и народ США за последовательную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники - это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", - добавил Залужный.

Напомним, американский конгрессмен считает, что Украина может получить F-16 в решающий момент войны.

К тому же, CNN сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский направил США список вооружений, необходимых для ускорения победы над Россией.

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Валерий Залужный ВСУ Война России против Украины Соединенные Штаты Америки
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