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Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті

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Субота 06 травня 2023 14:28
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України (facebook.com.vzaluznyj)
Автор: Сергій Пишкін

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ.

"Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території", - відзначає головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, під час розмови Залужний подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили у Пентагоні.

"Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета - перемога України!", - додав Залужний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, під час минулих переговорів, 1 травня, сторони також обговорювали ситуацію на фронті. Залужний розповів Міллі про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами. Також порушили тему укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання.

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Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
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