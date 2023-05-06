Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.

"В ходе телефонного разговора проинформировал об обстановке на фронте и подготовке к предстоящим шагам нашей армии для деоккупации украинской территории", - отмечает главнокомандующий ВСУ.

В частности, во время разговора Залужный поблагодарил США за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне.

"Договорились с генералом Милли продолжать активно взаимодействовать. Наша цель - победа Украины!", - добавил Залужный.