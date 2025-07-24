Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни

Скільки триватиме війна

На початку липня експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) оновили прогноз щодо тривалості повномасштабної війни в Україні. Згідно з базовим сценарієм інтенсивні бойові дії можуть завершитись в кінці 2025 року.

Згідно зі стратегічним національним оглядом Франції, війна в Україні може тривати ще до п'яти років.

Окремо варто додати, що сьогодні питання безумовного припинення вогню між Росією та Україною активно порушується на міжнародній арені. Зокрема на цьому наполягає українська делегація під час переговорів з російською сторони. Остання ж вже неодноразово відкидала цю пропозицію або ж висувала умови.

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