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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны

Фото: Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Если Украина не позаботится о своей защите в будущем, полномасштабная война может затянуться до 2034 года или дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Британии, бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в интервью LB.ua.

Как отметил Залужный, с 2024 года полномасштабная война перешла в совершенно новую фазу - "на истощение". Сегодня же линия фронта в основном предназначена для ликвидации врага и "чем больше, тем лучше", а все остальное происходит именно в тылу.

"Если мы будем пытаться только "ceasefire" (прекращение огня, - ред.) провести не сформировав на будущее защиту свою, то она (полномасштабная война, - ред.) будет продолжаться еще долго. И в 2014 году начавшись, чтобы, дай Бог, она закончилась в 2034-м", - добавил он.

 

Сколько продлится война

В начале июля эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обновили прогноз относительно продолжительности полномасштабной войны в Украине. Согласно базовому сценарию интенсивные боевые действия могут завершиться в конце 2025 года.

Согласно стратегическому национальному обзору Франции, война в Украине может продолжаться еще до пяти лет.

Отдельно стоит добавить, что сегодня вопрос безусловного прекращения огня между Россией и Украиной активно поднимается на международной арене. В частности, на этом настаивает украинская делегация во время переговоров с российской стороной. Последняя же уже неоднократно отвергала это предложение или же выдвигала условия.

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Валерий ЗалужныйВойна в Украине