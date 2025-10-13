Залужний, Буданов, Зеленський: кому найбільше довіряють українці

Серед лідерів довіри серед українців - посол України у Великій Британії Валерій Залужний, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов та президент України Володимир Зеленський.
Про це свідчать дані опитування компанії "Перша рейтингова система", проведеного на замовлення American Political Services LLC, повідомляє РБК-Україна.
Згідно з опитуванням, однозначно довіряють та скоріше довіряють Валерію Залужному 63,8% опитаних українців. Кирилу Буданову довіряють - 57,6%. Рівень довіри до Володимира Зеленського складає 50,3%. При цьому серед молоді віком 18-29 років йому довіряють 52%.
Далі за рівнем довіри йдуть Андрій Білецький (38,9%), Олександр Сирський (37,7%) та Роберт "Мадяр" Бровді (37,3%).
Найбільш позитивно опитані оцінюють роботу Кирила Буданова на посаді очільника ГУР Міноборони - 64,7%, Валерія Залужного як посла України у Великій Британії - 59,4%, Василя Малюка на посаді голови СБУ - 55,6%, і Володимира Зеленського як президента України - 51,6% респондентів.
Згідно з моделюванням другого туру президентських виборів, Валерій Залужний переміг і Володимира Зеленського - 42,6% проти 26,3%, і Кирила Буданова - 44,5% проти 22%. Водночас у парі Буданов Зеленський за очільника ГУР свої голоси віддали б 33% і 32,5% за чинного президента.
Згідно з опитуванням, 7,6% опитаних вважають, що ситуація в Україні рухається в правильному напрямку; 27,3% - скоріше в правильному; 28,5% - скоріше в неправильному, та 26,2% - скоріше в неправильному.
Серед головних соціально-економічних проблем, які найбільше впливають на життя українців: хабарництво і корупція у владі - 42,7%; збільшення цін на продукти харчування - 39,1%; високі тарифи на комунальні послуги - 32,8%; та наслідки бойових дій (обстріли, відсутність світла, води тощо) - 29,4%.
Дослідження було проведено методом телефонного опитування (CATI) з 1 по 3 жовтня серед громадян України віком від 18 років на всій підконтрольній території України. Вибірка склала 1200 осіб.
Згідно з опитуванням КМІС, Зеленський зберігає високий рівень довіри в українському суспільстві. При цьому лише 25% хочуть аби він був президентом після закінчення війни.
До того ж за результатами інших соцопитувань, найвища довіра українців до Залужного, який випереджає президента на 6%.