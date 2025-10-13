Як українці ставляться до Зеленського та чи варто йому йти на другий термін: опитування КМІС

Володимир Зеленський зберігає доволі високу довіру в українському суспільстві. Водночас лише 25% хочуть бачити його президентом після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС , проведеного наприкінці вересня - на початку жовтня.

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського практично не змінився порівняно з першою половиною вересня. Наразі 60% українців довіряють йому, 35% - не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +25%, як і раніше.

Після зниження довіри між травнем та серпнем, коли показник впав з 74% до 58%, за останні два місяці спостерігається стабілізація. Рівень довіри нині вищий, ніж у грудні 2024 року, але нижчий за травневий максимум.



Очікування щодо діяльності після війни

Соціологи запитували українців про майбутню політичну діяльність Зеленського та Петра Порошенка після завершення війни.

41% вважають, що Зеленському варто залишатися в політиці, з них 25% підтримують продовження президентства.

36% респондентів вважають, що йому краще піти з політики.

14% бажають кримінального переслідування Зеленського.

Щодо Порошенка:

23% українців хотіли б, щоб він залишився в політиці, 9% бачать його на топ-посаді.

46% підтримують його вихід з політики.

23% бажають кримінального переслідування.

У КМІС наголошують, що ці показники не є електоральними рейтингами, а відображають очікування щодо ролі політичних лідерів після війни.

Поляризація очікувань

Якщо об’єднати відповіді на два питання:

45% респондентів не бачать у політиці після війни ні Зеленського, ні Порошенка.

46% підтримують залишення одного з лідерів, найчастіше Зеленського (32%).

Лише 9% хотіли б бачити обох у політиці.

У КМІС зазначають, що українці здебільшого схильні до цивілізованого виходу політичних діячів та не вимагають жорсткого покарання. Це, на його думку, відповідає європейським демократичним стандартам.

Коментар КМІС

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, отримані результати показують, що Зеленський зберігає доволі високу довіру в українському суспільстві.

Разом з іншими даними, відповідно до яких більшість українців проти проведення виборів найближчим часом, можна стверджувати, що Зеленський зберігає високу легітимність як голова держави на період до завершення війни, вважає він.

"Водночас на період після завершення війни скоріше є очікування побачити на посаді президента когось нового", - додав Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 19 вересня - 5 жовтня 2025 року серед 1008 респондентів.