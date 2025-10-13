Залужний, Буданов, Зеленський: кому найбільше довіряють українці

Про це свідчать дані опитування компанії "Перша рейтингова система", проведеного на замовлення American Political Services LLC, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з опитуванням, однозначно довіряють та скоріше довіряють Валерію Залужному 63,8% опитаних українців. Кирилу Буданову довіряють - 57,6%. Рівень довіри до Володимира Зеленського складає 50,3%. При цьому серед молоді віком 18-29 років йому довіряють 52%.

Далі за рівнем довіри йдуть Андрій Білецький (38,9%), Олександр Сирський (37,7%) та Роберт "Мадяр" Бровді (37,3%).

Найбільш позитивно опитані оцінюють роботу Кирила Буданова на посаді очільника ГУР Міноборони - 64,7%, Валерія Залужного як посла України у Великій Британії - 59,4%, Василя Малюка на посаді голови СБУ - 55,6%, і Володимира Зеленського як президента України - 51,6% респондентів.

Згідно з моделюванням другого туру президентських виборів, Валерій Залужний переміг і Володимира Зеленського - 42,6% проти 26,3%, і Кирила Буданова - 44,5% проти 22%. Водночас у парі Буданов Зеленський за очільника ГУР свої голоси віддали б 33% і 32,5% за чинного президента.

Згідно з опитуванням, 7,6% опитаних вважають, що ситуація в Україні рухається в правильному напрямку; 27,3% - скоріше в правильному; 28,5% - скоріше в неправильному, та 26,2% - скоріше в неправильному.

Серед головних соціально-економічних проблем, які найбільше впливають на життя українців: хабарництво і корупція у владі - 42,7%; збільшення цін на продукти харчування - 39,1%; високі тарифи на комунальні послуги - 32,8%; та наслідки бойових дій (обстріли, відсутність світла, води тощо) - 29,4%.

Дослідження було проведено методом телефонного опитування (CATI) з 1 по 3 жовтня серед громадян України віком від 18 років на всій підконтрольній території України. Вибірка склала 1200 осіб.