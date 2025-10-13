Залужный, Буданов, Зеленский: кому больше всего доверяют украинцы

Об этом свидетельствуют данные опроса компании "Первая рейтинговая система", проведенного по заказу American Political Services LLC, сообщает РБК-Украина .

Согласно опросу, однозначно доверяют и скорее доверяют Валерию Залужному 63,8% опрошенных украинцев. Кириллу Буданову доверяют - 57,6%. Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 50,3%. При этом среди молодежи в возрасте 18-29 лет ему доверяют 52%.

Далее по уровню доверия идут Андрей Билецкий (38,9%), Александр Сырский (37,7%) и Роберт "Мадяр" Бровди (37,3%).

Наиболее положительно опрошенные оценивают работу Кирилла Буданова на посту главы ГУР Минобороны - 64,7%, Валерия Залужного как посла Украины в Великобритании - 59,4%, Василия Малюка на посту главы СБУ - 55,6%, и Владимира Зеленского как президента Украины - 51,6% респондентов.

Согласно моделированию второго тура президентских выборов, Валерий Залужный победил и Владимира Зеленского - 42,6% против 26,3%, и Кирилла Буданова - 44,5% против 22%. В то же время в паре Буданов Зеленский за главу ГУР свои голоса отдали бы 33% и 32,5% за действующего президента.

Согласно опросу, 7,6% опрошенных считают, что ситуация в Украине движется в правильном направлении; 27,3% - скорее в правильном; 28,5% - скорее в неправильном, и 26,2% - скорее в неправильном.

Среди главных социально-экономических проблем, которые больше всего влияют на жизнь украинцев: взяточничество и коррупция во власти - 42,7%; увеличение цен на продукты питания - 39,1%; высокие тарифы на коммунальные услуги - 32,8%; и последствия боевых действий (обстрелы, отсутствие света, воды и т.д.) - 29,4%.

Исследование было проведено методом телефонного опроса (CATI) с 1 по 3 октября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет на всей подконтрольной территории Украины. Выборка составила 1200 человек.