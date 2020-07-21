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В МВД опровергли информацию, что луцкий террорист лечился в психбольнице

Вторник 21 июля 2020 16:33
В МВД опровергли информацию, что луцкий террорист лечился в психбольнице
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Ранее сообщалось, что луцкий террорист лечился в психбольнице

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Максим Кривош, который захватил заложников в автобусе в Луцке, не лечился в психиатрической больнице. Он также попросил быть аккуратными в распространении информации о террористе.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Например, вы распространили информацию о том, что этот товарищ лечился в психиатрической больнице. Это недостоверная информация", - отметил он.

Аваков призвал "быть очень аккуратными в комментариях".

По его словам, непроверенная информация "не помогает ситуации, а создает дополнительное напряжение".

Отметим, сегодня утром в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие.

Напомним, ранее в Департаменте уголовного розыска сообщили, что террорист находился на психиатрическом лечении.

Кроме того, стали известны подробности о луцком террористе Максиме Кривоше; по данным полиции, у него несколько судимостей.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныЛуцкзахват заложниковАрсен Аваков
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