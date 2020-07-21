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Геращенко о якобы второй бомбе в Луцке: подтверждения нет

Луцк, Вторник 21 июля 2020 17:57
Геращенко о якобы второй бомбе в Луцке: подтверждения нет
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полиция изучает передвижение террориста

На данный момент нет подтверждения о второй бомбе, якобы заложенной мужчиной, который захватил заложников в Луцке. Однако правоохранители пытаются выяснить возможное местонахождение второго взрывного устройства.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Пока нет информации о его (второго взрывного устройства, - ред.) местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть. Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где возможно такое устройство стояло бы", - отметил Геращенко.

Он также рассказал о взрывах, которые время от времени раздаются в Луцке.

"Я думаю, что это что-то вроде взрывных пакетов, а не осколочные устройства… Далее будут переговоры, потому что только переговоры могут гарантировать безопасность заложников и самого нарушителя", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что, со слов террориста, заложники находятся в нормальном состоянии, а правоохранители уже установили с ним контакт.

Он также опроверг ранее распространенную информацию о том, что нападавший Максим Кривош якобы проходил психиатрическое лечение.

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