ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу

Новина українською →
Европа, Пятница 19 ноября 2021 07:55
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу "Газпром" может прекратить транзит через Украину (Фото: gazprom.ru)
Автор: Юрий Дощатов

Россия и регулятор Германии могут пойти на уловку для сертификации "Северного потока-2". Если это удастся сделать, газ в ЕС в обход Украины по новому трубопроводу пойдет еще до завершения отопительного сезона. Из-за остановки транзита Украина пока не потеряет деньги за услугу, но рискует оставить без газоснабжения несколько городов. Не говоря уже о сложностях с переводом ГТС в режим работы без подачи газа из РФ. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Риски дефицита и угля, и газа в Украине в зимний период остаются достаточно высокими. Ситуация может усугубиться возможным сокращением или даже прекращением транзита российского газа. И такой сценарий, учитывая агрессивное и непрогнозируемое поведение РФ, не представляется вовсе уж маловероятным.

Россия, снизив транзит газа в начале ноября почти до половины контрактного объема, к середине месяца вышла на плановый уровень – 109 млн кубометров в сутки. Если снова не будет резкого сокращения, то по итогу года возможно даже превышение годовой прокачки, предусмотренной контрактом с "Газпромом" с условием "качай или плати". И в таком случае транзит через Украину в Европу может быть на уровне приблизительно до 42 млрд вместо контрактных 40 млрд кубометров.

Как будут обстоять дела с транзитом с начала следующего года – прогнозировать сложно. Пока "Газпром" не планирует увеличивать поставки через Украину ни до конца года, ни в начале следующего, сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

"Максимальный объем планируемого для транзита составляет 109 млн в сутки (40 млрд м3 в год). Все громкие заявления об увеличении поставок в ЕС пока не отражаются в реальных действиях Газпрома", – заявил он.

СП-2 могут запустить раньше

Вероятность запуска "Северного потока-2" раньше весны остается довольно высокой. И если так случится, объем транзита через Украину может сократиться существенно. Сейчас немецкий регулятор Bundesnetzagentur (BNetzA) проводит сертификацию оператора газопровода – компании Nord Stream 2 AG. По графику она завершится 8 января. Затем в течение двух месяцев Еврокомиссия должна подтвердить процедуру.

Но 16 ноября сертификацию приостановили. Регулятор потребовал создать дочернюю компанию для немецкой части газопровода. Решение вызвало скачок цены газа в Европе – стоимость топлива снова превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

В России отреагировали достаточно оперативно, заявив, что выполнят требование BNetzA. "Будет создаваться новая компания, чтобы требования выполнить", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По информации источников РБК-Украины в дипломатических кругах, для выполнения условия регулятора может быть создана новая немецкая компания для управления 12-мильной морской частью газопровода. "В таком случае будет считаться, что условия для сертификации по Третьему энергопакету выполнены", – сказал собеседник.

В этом случае, отметил он, сертификация будет отвечать букве, но не духу Третьего энергопакета. Эта ситуация может привести к введению санкций со стороны США, поскольку нарушит договоренности Вашингтона и Берлина. Вероятность такого "трюка" обсуждалась достаточно давно, в том числе и в переговорах между США и Германией. Это подтвердил в интервью РБК-Украина старший советник Госдепа США Амос Хохштайн, назвав такой вариант "уловкой".

В Украине также усматривают попытку той стороны схитрить при сертификации оператора. "Для этого швейцарская Nord Stream 2 AG создаст немецкую дочку, которая, в свою очередь, будет пытаться получить статус независимого оператора. Следующая задача для BNetzA – определить, будет ли эта дочерняя компания соответствовать немецкому и европейскому законодательству", – разъяснил Макогон.

Если такая "уловка" сработает, то не исключено, что Россия будет просить ускорить сертификацию для разрешения газового кризиса в Европе. Если регулятор на это согласится, то сроки запуска СП-2 могут ужать. И тогда есть риск, что газопровод сможет заработать фактически в разгар отопительного сезона.

Пока Германия, приостановив процедуру сертификации, действует в рамках европейских правил, отметила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Но подчеркнула, что Берлин обещал строго соблюдать эти правила в течение всего процесса.

О том, что СП-2 стоит запустить как можно раньше, уже заговорили и в Европе. Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер сделал заявление об этом в начале ноября. "Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток-2", чтобы привести в порядок цены на газ. Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой", – заявил он.

Чем рискует Украина: кому не хватит газа

Если события будут развиваться по сценарию, когда СП-2 запустят раньше, то в Украине могут возникнуть проблемы с обеспечением газом восточных регионов. До сих пор в зимний период для восточной части страны газ отбирался по системе замещения. То есть использовался газ из транзитного потока, а на выходе транзитного газа в Европу отобранный объем компенсировался газом, поднятым из хранилищ.

Без транзита или при существенном сокращении его объема замещение газа будет невозможно. "Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину", – заявили в Операторе ГТС. Компания будет вынуждена изменить режим работы ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.

В ОГТСУ уже предупредили, что без транзита может быть прекращена подача газа нескольким приграничным населенным пунктам на границе с Молдовой и Россией. Это может произойти из-за технических особенностей присоединения к системе.

"Проблема в том, что газ в них поступает через территорию Молдовы (Могилев-Подольский, Винницкая обл.) или через газопроводы-отводы, к которым подключены на территории Российской Федерации (г. Волчанск, Харьковская обл., с. Воеводское и пгт. Троицкое (Луганская обл.). Есть риски для части пограничных потребителей в Одесской области, которые получают газ с территории Молдовы", – уточнили в компании.

О возникновении проблем с газом при отсутствии транзита упоминалось в отчете правительства за 2019 год. Однако до сих пор никто ничего не сделал для того, чтобы ликвидировать такие риски. По информации издания, сейчас в оперативном порядке правительство с местными властями прорабатывает механизм обеспечения газом населенных пунктов востока страны.

В городах на границе с Молдовой проблем не будет, отметил в комментарии РБК-Украины Сергей Макогон.

"Только Могилев-Подольский и ряд сел на юге Одесской области (участок Орловка-Каушаны) присоединены к газовым сетям Республики Молдова. Но ряд их сел присоединены к украинским газовым сетям. Поэтому мы зависим друг от друга. И уже более года нет транзита в сторону Орловки, и никаких проблем с поставками газа в эти населенные пункты нет", – заявил Макогон.

Что касается Могилев-Подольского, то, по его словам, готовится проект для прокладки нового газопровода. Компания предложит его НКРЭКУ для включения в инвестиционную программу Оператора ГТС. "Затрудняюсь ответить, почему "Укртрансгаз" не строил такой газопровод до 2020 года", – добавил он.

Для поставок газа в другие регионы, прежде всего речь о центре и востоке страны, ГТС нужно будет перевести в реверсный режим работы. Так уже делали в 2009 году после прекращения РФ транзитных поставок газа. В ОГТСУ говорят, что это можно будет сделать при достаточном объеме газа.

"Мы уже успешно проходили периоды без транзита в 2006 и 2009 годах, извлекли все необходимые уроки и подготовили нашу систему к работе в реверсном режиме. При достаточных объемах газа в ПХГ и импорта я не вижу значительных рисков", – уверен Сергей Макогон.

Но эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, который в 2009 году работал в "Нафтогазе", считает, что сейчас это будет сделать сложнее, чем 12 лет назад.

"С тем уровнем заполненности хранилищ, который есть сегодня, сделать оперативный разворот системы как в 2009 году не получится. Да и сама система с того времени немного поизносилась. Вытянут ли это компрессорные станции, большой вопрос", – сказал он РБК-Украина.

Газа сейчас действительно не много. В хранилищах, по данным на 17 ноября, находится почти 17 млрд кубометров газа. Столько же было в ПХГ и в 2009 году, но не в ноябре, а в начале января, когда "Газпром" прекратил поставки и потребовалось в срочном порядке переводить работу ГТС в реверсный режим.

К тому же НАК пока практически не импортирует газ из-за высокой цены, ожидая снижения стоимости, прежде чем активизировать закупки. Но по прогнозам, озвученным недавно заместителем министра энергетики Максимом Немчиновым, в январе и феврале цена импортного газа не снизится, а сохранится на уровне 1000 долларов за тысячу кубометров.

В правительстве не комментируют возможные варианты развития событий. Но, по информации РБК-Украина, уже подготовлен план действий и прорабатываются минимум три варианта изменения работы ГТС на случай различного уровня сокращения транзита, вплоть до минимального. Детали плана пока не разглашаются.

Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока-2", как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Северный поток-2 Нафтогаз Украины Транзит газа
NEWS
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона