YouTube видалив канал проросійської пропагандистки Панченко

Середа 13 серпня 2025 19:21
YouTube видалив канал проросійської пропагандистки Панченко Фото: Діана Панченко (instagram.com dianapanchenko)
Автор: РБК-Україна

Відеохостинг YouTube видалив канал Діани Панченко - колишньої телеведучої з оточення Віктора Медведчука, яка після виїзду до РФ активно поширювала кремлівську пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Колишня ведуча каналів Медведчука втратила платформу, де поширювала антиукраїнські наративи.

“Ще один кремлівський рупор залишився без платформи і великої аудиторії”, – зазначили в центрі.

Хто така Діана Панченко

Панченко була ведучою проросійських телеканалів NewsOne та Перший незалежний, які належали оточенню Віктора Медведчука. У 2022 році вона виїхала до Росії та почала публічно підтримувати агресію РФ проти України.

Вона регулярно відвідувала тимчасово окуповані території, знімаючи матеріали, що виправдовували дії окупантів.

Справи та санкції проти Панченко

У 2023 році СБУ заочно оголосила Панченко підозру у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії. Того ж року РНБО запровадила проти неї санкції. У серпні 2023 року Панченко записала інтерв’ю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, у якому звучали схвальні оцінки на його адресу.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру екс-ведучій каналів Медведчука. У серпні минулого року вона виїхала до захопленого Донецька.

А згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети Панчено маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії. Зокрема, йдеться про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований окупантами Маріуполь.

