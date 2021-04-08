Залог в рассрочку и пробационный надзор: в Украине могут ввести новые виды наказаний

Согласованные правительством законопроекты предусматривают следующие изменения:
замена наказания в виде ограничения свободы на новый вид наказания - пробационныйнадзор;
расширение круга лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ;
расширение круга лиц, которым может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием;
введение залога имущества (а не только денежных средств) как меры пресечения в уголовном производстве;
возможность следственного судьи, суда устанавливать рассрочку внесения залога с учетом имущественного положения подозреваемого, обвиняемого;
ограничение сроков содержания обвиняемого под стражей во время судебного разбирательства;
внедрение системы оценки криминогенных рисков совершения лицом нового уголовного правонарушения;
улучшение условий пребывания в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу, благодаря возможности предоставления платных услуг по улучшенных бытовых условий и питания, возможности доступа к глобальной сети Интернет, изменения порядка предоставления свиданий.
Малюська отметил, что пробацией не заменится лишение свободы.
"Пробация будет применяться и как основное, и как дополнительное наказание. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - отметил он.