В Украине планируют продать до 25 тюрем с аукциона
Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в стране планируют продать до 25 тюрем. В бюджет пойдет 30% выручки от продажи.
Об этом он заявил в интервью "Украинским новынам".
По его словам, 70% выручки от продажи Минюст оставляет себе.
"Где-то 22-25 мы в конце концов и продадим. За какое время - это зависит от нормативного регулирования", - сообщил он.
Министр отметил, если эта норма будет продлена на год, то будут продолжать и в следующем году.
Ранее Денис Малюська говорил, что первое такое учреждение планировали продать уже в начале марта 2021 года.
Напомним, в прошлом году Минюст планировал выставить на продажу около 30 законсервированных тюрем.
Как писало РБК-Украина, в 2021 году Минюст планирует продать как минимум четыре тюрьмы.