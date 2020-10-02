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Минюст выставит на продажу почти 30 тюрем

Киев, Пятница 02 октября 2020 20:06
Минюст выставит на продажу почти 30 тюрем
Фото: Елена Высоцкая (facebook.com minjust official)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня в Украине есть 27 законсервированных тюрем. Эти учреждения не используются последние два года, поэтому Министерство юстиции выставит их на продажу.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, сейчас министерство обсуждает вопрос продажи этих тюрем с Фондом госимущества. Сама продажа будет происходить через систему ProZorro.

"Мы собираем полный пакет документов и передаем в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определен покупатель, по лучшей цене, конечно", - отметила Высоцкая.

Также заместитель министра объяснила, куда пойдут средства, полученные от продажи тюрем.

"Часть средств пойдет нам, как держателю баланса этой системы, а избыток пойдет в госбюджет. И это будет впервые, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", - добавила она.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська говорил о планах оставить в Украине только 2 тюрьмы. В то же время в каждом крупном городе должны появиться следственные изоляторы.

Кроме того, Минюст планировал выставить на продажу исправительную колонию во Львовской области.

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