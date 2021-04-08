Застава в розстрочку і пробаціонний нагляд: в Україні можуть ввести нові види покарань

Погоджені урядом законопроекти передбачають наступні зміни:
заміна покарання у виді обмеження волі на новий вид покарання - пробаційний нагляд;
розширення кола осіб, яким може призначатися покарання у виді громадських робіт;
розширення кола осіб, до яких може бути застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням;
запровадження застави майна (а не лише грошових коштів) як запобіжного заходу у кримінальному провадженні;
можливість слідчого судді, суду встановлювати розстрочку внесення застави з урахуванням майнового стану підозрюваного, обвинуваченого;
обмеження строків тримання обвинуваченого під вартою під час судового розгляду;
запровадження системи оцінки криміногенних ризиків вчинення особою нового кримінального правопорушення;
покращення умов перебування у слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, завдяки можливості надання платних послуг з поліпшених побутових умов та харчування, можливості доступу до глобальної мережі Інтернет, зміні порядку надання побачень.
Малюська зазначив, що пробацією не замінюватиметься позбавлення волі.
"Пробація застосовуватиметься і як основне, і як додаткове покарання. В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де наразі суд як покарання призначає обмеження волі або арешт", - зазначив він.