"Залізний генерал" Залужний святкує 52-річчя: ким він став для України та як змінив армію

У свій день народження Залужний опублікував фото на біговій доріжці. Допис зібрав понад 400 коментарів із привітаннями.

"Боротьба триває", - написав він.

Хто такий Валерій Залужний

Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року у місті Новоград-Волинський (нині - Звягель) у родині військових. У 1997 році з відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, пройшов шлях від командира взводу до командувача ОК "Північ".



Валерій Залужний (ліворуч) під час навчання (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

У 2021 році президент Володимир Зеленський призначив його Головнокомандувачем ЗСУ. Уперше цю посаду обійняв військовий, який не служив у радянській армії. З перших днів Залужний виступав за перехід на стандарти НАТО.

З перших місяців повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році саме він очолював оборону, яка зірвала плани ворога. Його стратегічна оборона міст-фортець, гнучке керівництво і довіра до командирів на місцях стали фундаментом українського опору.



Володимир Зеленський та Валерій Залужний (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У лютому 2024 року його було звільнено з посади. Згодом Зеленський призначив його послом України у Великій Британії. У травні Залужний також став постпредом України при Міжнародній морській організації.

Найцікавіші факти про Залужного

Перший кавалер Хреста бойових заслуг, який вручив президент Зеленський.

Отримав у спадок 1 млн доларів - переказав повністю на потреби ЗСУ.

Має кілька військових і цивільних освіт, зокрема диплом міжнародника з Острозької академії.

Його улюблена музика - диско 80-х, Rammstein і Queen.

Під час призначення головнокомандувачем саме відзначав день народження дружини, пив пиво - про це розповів у Time.

У дитинстві мріяв стати коміком.

Його улюблений історичний герой - Олександр Суворов.

Залужний читає військові мемуари, філософські твори і поезію, зокрема вірші Богдана Голови.

У 2022 році потрапив до списку Time 100.

У кількох містах України вже з'явилися вулиці на його честь.



Обкладинка журналу Time із Валерієм Залужним (twitter.com/TIME)

Сильні вислови Валерія Залужного

РБК-Україна зібрало низку найбільш влучних і сильних висловів "залізного генерала" про Україну, ЗСУ та нашу перемогу.

Про Україну та українців:

"Феномен, який дозволяє нам битися досі - наш український народ... Ці люди переповнені ідеєю захисту своїх рідних, своїх близьких, своєї сім'ї".

"Це український солдат, український сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції. І сьогодні вони роблять цю перемогу".

Про ЗСУ:

"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю... Це люди, які зараз, у цю хвилину, б'ють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі...".

"Ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі".

Про війну:

"Це не шоу, за яким увесь світ спостерігає. Кожен день, кожен метр - дається кров'ю".

"Цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами".

"Для кожної війни необхідно знаходити свою унікальну стратегію та логіку, яка дозволить віднайти шлях до перемоги".

Залужний є прихильником стандартів НАТО (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Про ворогів:

"Росіян і будь-яких інших ворогів треба знищувати. Просто вбивати. І, головне, ми не повинні боятися цього".

"Це - феодальна держава, де найдешевший ресурс - людське життя. А для нас… Найдорожче - наші люди".

Про майбутнє:

"Наша перемога - це шанс перевести подих і підготуватися до наступної війни".

"Ми будемо боротися до останньої краплі крові".

Про себе:

"Я не роблю нічого надзвичайного. Я просто виконую свою роботу - ту, яку люблю найбільше".

"Я не вважаю себе найрозумнішим. Я слухаю тих, хто "в полі" - ініціатива саме там".

Навіть після відставки Валерій Залужний залишається символом сили, витримки, стійкості й віри в перемогу. Він є доказом того, що людяність, розум і відданість своїй справі здатні змінити хід історії.

При підготовці матеріалу було використано: спецпроєкт "Рік" Дмитра Комарова, The Economist, сторінка "Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine" у Facebook, The Washington Post, Time, CNN, ЗСУ.