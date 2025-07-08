"Железный генерал" Залужный празднует 52-летие: кем он стал для Украины и как изменил армию

Сегодня, 8 июля, свой 52-й день рождения празднует генерал Валерий Залужный - легендарная фигура современной Украины, которая возглавляла Вооруженные силы в самый тяжелый период войны.
РБК-Украина вспоминает ключевые этапы карьеры генерала, интересные факты и его самые меткие высказывания.
В свой день рождения Залужный опубликовал фото на беговой дорожке. Сообщение собрало более 400 комментариев с поздравлениями.
"Борьба продолжается", - написал он.
Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (ныне - Звягель) в семье военных. В 1997 году с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск, прошел путь от командира взвода до командующего ОК "Север".
Валерий Залужный (слева) во время учебы (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
В 2021 году президент Владимир Зеленский назначил его Главнокомандующим ВСУ. Впервые эту должность занял военный, который не служил в советской армии. С первых дней Залужный выступал за переход на стандарты НАТО.
С первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в 2022 году именно он возглавлял оборону, которая сорвала планы врага. Его стратегическая оборона городов-крепостей, гибкое руководство и доверие к командирам на местах стали фундаментом украинского сопротивления.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
В феврале 2024 года он был уволен с должности. Впоследствии Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании. В мае Залужный также стал постпредом Украины при Международной морской организации.
Первый кавалер Креста боевых заслуг, который вручил президент Зеленский.
Получил в наследство 1 млн долларов - перевел полностью на нужды ВСУ.
Имеет несколько военных и гражданских образований, в частности диплом международника из Острожской академии.
Его любимая музыка - диско 80-х, Rammstein и Queen.
Во время назначения главнокомандующим как раз отмечал день рождения жены, пил пиво - об этом рассказал в Time.
В детстве мечтал стать комиком.
Его любимый исторический герой - Александр Суворов.
Залужный читает военные мемуары, философские произведения и поэзию, в частности стихи Богдана Головы.
В 2022 году попал в список Time 100.
В нескольких городах Украины уже появились улицы в его честь.
Обложка журнала Time с Валерием Залужным (twitter.com/TIME)
РБК-Украина собрало ряд самых метких и сильных высказываний "железного генерала" об Украине, ВСУ и нашей победе.
Об Украине и украинцах:
О ВСУ:
О войне:
О врагах:
О будущем:
О себе:
Даже после отставки Валерий Залужный остается символом силы, выдержки, стойкости и веры в победу. Он является доказательством того, что человечность, ум и преданность своему делу способны изменить ход истории.
При подготовке материала были использованы: спецпроект "Год" Дмитрия Комарова, The Economist, страница "Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine" в Facebook, The Washington Post, Time, CNN, ВСУ.
Ранее РБК-Украина писало, что в июне 2025 года самый высокий уровень доверия среди украинцев сохраняет Валерий Залужный - ему доверяют 70,9% респондентов. Далее следуют Владимир Зеленский (63,5%) и Кирилл Буданов (53,9%). Об этом свидетельствует опрос Info Sapiens.
Также мы рассказывали, что Валерий Залужный высказал мнение относительно того, насколько реально для Украины вернуть границы 1991 года.
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