Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни
Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року. У Росії є ресурси продовжувати війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Валерія Залужного на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі".
"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій", - сказав Залужний.
За його словами, здатність Росії вести війну буде залежати від наявності у неї перш за все ресурсів для ведення цієї війни. Він зауважив, що з кінця 2023 року Росія веде війну на виснаження.
Залужний вважає, що перемогти у війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну.
"Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах - а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", - сказав він.
Вихід України на кордони 1991 року
Нагадаємо, що пріоритетною метою для України у війні з РФ є вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року. Країни-союзники не раз виказували впевненість у тому, що нашій державі вдасться досягнути даної мети.
Однак, наразі ситуація змінилась через ряд факторів, які загальмовують чи унеможливлюють надання допомоги Україні. Зокрема, в даному питанні велику роль грає вичерпний ресурс снарядів, необхідність поповнення особового складу, фінансової та військової підтримки.
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