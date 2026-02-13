Як заявив представник псевдовлади - так званий "міністр транспорту ДНР" Олександр Бондаренко, до літа 2026 року Росія запланувала запустити пряме залізничне сполучення між Маріуполем та Донецьком.

При цьому пропаганда Кремля розповідає про "відродження регіону" та підготовку до "курортного сезону", хоча реальні цілі Кремля набагато цинічніші та небезпечніші.

Плани запуску: спочатку Донецьк–Волноваха

За озвученим планом, першим етапом має стати запуск електричок на ділянці Донецьк-Волноваха. Після завершення відновлювальних робіт окупанти обіцяють відкрити повноцінне сполучення між Маріуполем і Донецьком.

Формально мета - "підготовка до літа" та залучення туристів до Маріуполя. От тільки експерти впевнені, що цивільні пасажири - це лише прикриття.

Справжні наміри окупантів

Будівництво залізниці на руїнах вбитого міста - це черговий інструмент закріплення окупації. Таким чином, РФ намагається перетворити Маріуполь на велику військову базу, маскуючи мілітаризацію під "відновлення мирного життя".

Головна мета окупантів - створити надійний логістичний коридор для:

перекидання військ: швидке постачання техніки та боєприпасів на лінію фронту;

швидке постачання техніки та боєприпасів на лінію фронту; мародерства: вивезення залишків металопродукції зі зруйнованих гігантів "Азовсталь" та "Ілліча", а також українського зерна;

вивезення залишків металопродукції зі зруйнованих гігантів "Азовсталь" та "Ілліча", а також українського зерна; дублювання шляхів: Росія прагне зменшити залежність від вразливого Кримського мосту.

Для цивільних мешканців ця електричка стане не символом свободи, а ще одним гвинтиком у системі російської військової машини. Ще б пак, на тлі екологічної катастрофи, руйнування міста та мілітаризації регіону такі ініціативи виглядають радше інструментом закріплення окупації, ніж турботою про цивільних.

Екологічна катастрофа замість "курорту"

Так, спроби заманити людей до Маріуполя залізницею виглядають як знущання на тлі критичної ситуації в місті. Окуповане узбережжя зараз - це не зона відпочинку, а зона катастрофи:

Місцеві жителі неодноразово повідомляли про те, що Азовське море фактично перетворилося на резервуар для каналізаційних стоків і промислових відходів.

Наслідки вже очевидні:

масове вимирання риби в акваторії Азовського моря;

майже повне зникнення бичка - одного з ключових видів регіону;

поширення інфекційних захворювань;

фіксація у березні 2025 року підвищених показників фосфатів і ртуті в річках Маріуполя;

виявлення локальних накопичень нафтопродуктів.

За таких умов говорити про "курортний сезон" виглядає щонайменше цинічно.