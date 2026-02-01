ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Музей замість правди: як окупанти хочуть зробити з "Азовсталі" символ пропаганди

Маріуполь, Неділя 01 лютого 2026 01:58
Музей замість правди: як окупанти хочуть зробити з "Азовсталі" символ пропаганди Фото: руїни "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Окупанти планують створити музейний кластер на місці "Азовсталі" в Маріуполі, намагаючись переписати історію та стерти пам’ять про героїчний опір українських захисників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За словами так званого "псевдомера" міста Антона Кольцова, "Азовсталь" не відновлюватимуть у довоєнному вигляді.

Так, територію комбінату хочуть поділити на три зони: історико-меморіальну, промислову та рекреаційну. В історичній частині планують створити музей історії підприємства, а окремі промислові об’єкти можуть залишити як експонати просто неба.

Основну ж площу "Азовсталі" окупанти мають намір перетворити на так званий постіндустріальний парк із "екологічними та високотехнологічними" виробництвами. Йдеться також про зони відпочинку та комерційні об’єкти.

Водночас українська сторона наголошує: подібні плани є спробою стерти пам’ять про героїчний опір українських військових, для яких "Азовсталь" стала символом незламності у перші місяці повномасштабної війни. За час окупації Маріуполя росіяни системно переписують історію міста, зносять українські пам’ятники та перетворюють місця воєнних злочинів на показові "проєкти відновлення".

Нагадаємо, саме на території "Азовсталі" українські захисники тривалий час стримували переважаючі сили ворога, ставши символом опору та боротьби за Маріуполь.

Нагадаємо, раніше до Дня захисників і захисниць України головне управління розвідки презентувало чергову серію проєкту "Видатні розвідники". Роботу присвятили бійцю елітного спецпідрозділу ГУР "Шаман" Олегу Зайцеву.

Маріуполь
