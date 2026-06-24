Залізниця Німеччині повністю припинила роботу по всій країні

У заяві Deutsche Bahn йдеться, що причину збою, який вплинув на внутрішні канали зв'язку. Технічні спеціалісти "ретельно працюють над розв'язанням проблеми".

Пасажирів закликали шукати альтернативні види транспорту, оскільки очікуються значні затримки та скасування рейсів. Deutsche Bahn не повідомила, як довго можуть тривати перебої та скільки поїздів та пасажирів застрягли в дорозі.

В інтерв'ю німецькій газеті Bild генеральний директор Deutsche Bahn Евелін Палла сказала: "Зараз ми намагаємося доставити поїзди на станції, щоб пасажири могли висаджуватися".

Deutsche Bahn перепросив перед пасажирами за ситуацію, додавши, що надасть постраждалим пасажирам ваучери на таксі та проживання в готелі. Також було заявлено, що по можливості буде запропоновано заміну транспорту.

Глобальна система мобільного зв'язку для залізниць (GSM-R), яка є причиною збою, - це бездротовий засіб зв'язку, який використовується між машиністами поїздів та центрами управління рухом.