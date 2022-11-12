Залишуться в готелях: Болгарія не переселятиме українських біженців у бази відпочинку

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв повідомив, що біженці з України залишаться ще на чотири місяці в місцях їх розміщення на тих же умовах - тобто в готелях, і в державні бази їх переселяти, як планувалося, не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

Водночас, за словами Демерджиєва, новоприбулі українські біженці спершу розміщуватимуться в буферному центрі в місті Єлхово, після чого їх розподілять за державними базами відпочинку, в яких проведуть косметичний ремонт. "Ті з біженців, кого ми виявили під час здійсненої нами перевірки, а це близько 11 тисяч людей, залишаться в місцях, де перебувають зараз разом зі своїми дітьми, на тих самих умовах, а решта, які з цього моменту почнуть прибувати на територію нашої країни, повинні будуть проходити через буферний центр Єлхова. Тут вони перебуватимуть до 30 днів, а потім розподілятимуться по державних базах", - заявив глава МВС Болгарії.