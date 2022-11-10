Українці у Болгарії масово виходять на акції протесту: причини

За п'ять днів до останнього терміну, коли українським біженцям потрібно переїхати з готелів до державних баз, серед них наростає напруженість.

На кількох курортах чорноморського узбережжя та в Бансько оголошені акції протесту "На захист прав українців у Болгарії", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеканал BTV.

"Досі ніхто не бачив списку державних баз"

Списку державних баз, куди влада Болгарії збирається переселити майже тисячі українських біженців до 15 листопада, ніхто не бачив, повідомляють правозахисники.

Українці не знають, чи будуть там школи та медична допомога.

"Головна проблема – відсутність єдиної стратегії у державі щодо українських біженців. Рішення приймаються без участі неурядових організацій, без представників самих біженців – проте люди мають право знати, де їх розмістять", - пояснює адвокат Драгомир Ошавков із Фонду доступу до прав.

Зазначається, що біженці із Сонячного берега та інших курортних міст відправили уряду Болгарії 20 листів, у яких просять залишити їх у готелях, де вони розміщені, доки не буде готовий план реальної інтеграції. Також українці попереджають, що скаржатимуться на ситуацію владі ЄС.

Фото: Українці просять залишитись у готелі в Краневі (facebook.com/Рамон Куваєфф)

"90% біженців – мами з маленькими дітьми та пенсіонери"

"Сьогодні це село Кранево. У готелях здебільшого проживають українські жінки та діти із Запорізької та Херсонської областей, які приїхали до Болгарії лише місяць тому, їхні чоловіки захищають Україну та Європу на фронті, а частина їхніх сімей перебуває в окупації. Вони навіть не встигли звикнути до спокійного та мирного життя. Сьогодні 10 листопада, а вони досі живуть у невідомості - що буде через 2-3 дні, куди їх повезуть, що на них чекає", - написав у Facebook волонтер Рамон Куваєф.

Він перераховує місця, де українські біженці чекають під переселення: Золоті піски, Кранево, Приморсько, Кітен, Рібаріца, Банско.

"Тисячі українців. 90% з них - мами з маленькими дітьми та пенсіонери. Вони від початку шукали не море і не гори, а лише тимчасовий прихисток і спокій. Але щось знову не працює", - розповідає волонтер.

Нагадаємо, ми писали, що українців у Болгарії слова селять у табір для мігрантів.