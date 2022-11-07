Українців у Болгарії знову селять у таборі для мігрантів: деталі

Українських біженців у Болгарії під час переселення до державних баз розмістили у буферному таборі в Єлхово. Умови проживання там викликали обурення переселенців та правозахисників.

Контейнерне містечко будувалося для розміщення нелегальних мігрантів, а зараз туди заселили сім'ї з маленькими дітьми, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на болгарський телеканал BTV.

Українці з дітьми протестують проти тривалого проживання у Єлхові

З 1 листопада влада Болгарії продовжила програму безкоштовного розміщення українців у країні з однією умовою – із готелів їх перемістять до державних баз. Таке нововведення мало стосуватися 18,5 тисяч наших співгромадян, які знайшли прихисток у готелях.

Проте виявилося, що деяких біженців переселяють через буферний табір у Єлхово – закритий центр із будиночками контейнерного типу, куди харчування привозять окремо.

Група із 35 українців, серед яких 12 дітей, виступила з протестом проти умов утримання у цьому центрі.

"Якби нам спочатку обіцяли такі умови, краще ми залишилися б удома під обстрілами. Тут важко з дітьми", - поскаржилася українка із Запоріжжя.

Фото: Українські біженці в Єлхові в червні (facebook.com/Рамон Куваєфф)

Розміщення в Єлхово мало бути тимчасовим, на кілька днів, а біженці перебувають там уже тиждень.

"Біженці залишатимуться тут доти, доки не будуть облаштовані бази для розміщення. Це транзитний центр і люди можуть залишатися тут до 14 днів", - сказав губернатор Ямбольського району Георгій Чалков.

Що не так із табором для біженців у Єлхові

Буферний центр у Єлхово вже опинявся у центрі скандалу, коли українських біженців переселяли з приморських готелів до менш затребуваних баз відпочинку на початку червня.

Тоді 50 біженців привезли автобусами до Єлхова. Шоковані українці почали знімати відео та викладати у соцмережах. На кадрах видно, що велика територія захищена парканом з колючим дротом, усередині – ряди з невеликих контейнерів, у яких розташовані двоярусні ліжка.

Центр будувався як спецпункт для прикордонної поліції для примусового утримання нелегальних мігрантів та, за останніми даними правозахисників, не підходить для розміщення дітей.

"Болгарський Гельсінський комітет вже п'ятий місяць наполягає на тому, щоб державні установи, які відповідають за управління кризою біженців, не використовували центр у Єлхово для розміщення українців, які рятуються від війни на батьківщині. Така практика суперечить не лише закону, а й елементарній людяності", - наголосили на позиції правозахисників у виданні offnews.bg.

Центр у Єлхово побудований з металевих фургонів, деякі з яких влітку ще не були підключені до каналізації, водопроводу та електрики.

Фото: Табір не облаштований для тривалого проживання (facebook.com/Рамон Куваєфф)

За даними Гельсінського комітету, будиночки опалюються конвекторними печами, які є небезпечними для дітей. Немає елементарних побутових умов, можливості забезпечення гарячою їжею для дітей. Також відсутній будь-який доступ до адміністративних та соціальних послуг, незрозуміло, чи буде організовано медичну допомогу.

У червні українців після скандалу швидко переселили, а центр закрили за кілька днів. Чи піде влада на це вдруге, невідомо.

Українці не хочуть переїжджати в інші міста через школи та лікарні

Тим часом українці, які інтегрувалися на місцях, влаштовують мітинги проти виселення з готелів – адже діти вже навчаються у місцевих школах, лікуються у місцевих лікарнях.

Фото: Українці просять залишити їх на попередніх місцях (facebook.com/Рамон Куваєфф)

Після червневого переселення десятки тисяч українців залишили Болгарію, щодня до України їхали заповнені автобуси з біженцями. Наразі у мережі з'явилися нові пропозиції "евакуації з Болгарії" – до Румунії, де українців безкоштовно селять у готелі з харчуванням на березі моря.

Нагадаємо, ми писали, що німецькі міста не справляються із напливом українців.