Остаются в отелях: Болгария не будет переселять украинских беженцев в базы отдыха
Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев сообщил, что беженцы из Украины останутся еще на четыре месяца в местах их размещения на тех же условиях - то есть в отелях, и в государственные базы их переселять, как планировалось, не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.
В то же время, по словам Демерджиева, новоприбывшие украинские беженцы будут сначала размещаться в буферном центре в городе Елхово, после чего их распределят по государственным базам отдыха, в которых проведут косметический ремонт.
"Те из беженцев, которых мы обнаружили во время проведенной нами проверки, а это около 11 тысяч человек, останутся в местах, где находятся сейчас вместе со своими детьми, на тех же условиях, а остальные, которые с этого момента начнут прибывать на территорию нашей страны должны будут проходить через буферный центр Елхова. Здесь они будут находиться до 30 дней, а затем будут распределяться по государственным базам", - заявил глава МВД Болгарии.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с 1 ноября власти Болгарии продлили программу бесплатного размещения украинцев в стране с одним условием - из отелей их переместят в государственные базы. Такое нововведение должно касалось 18,5 тысяч наших сограждан, которые нашли прибежище в гостиницах.
Также раньше мы писали, что за пять дней до крайнего срока, когда украинским беженцам нужно переехать из отелей в государственные базы, украинцы в Болгарии массово вышли на акции протеста.
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