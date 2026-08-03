Залишився тиждень. Компаніям "оборонки" нагадали важливу умову для бронювання

Оборонні підприємства зі статусами критично важливих мають до 10 серпня подати документи для підтвердження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
Відомство переглядає раніше ухвалені рішення про визначення підприємств ОПК критично важливими. Перегляд стосується тих, що були прийняті до 7 липня 2026 року.
Уряд доручив державним органам до 1 вересня переглянути чинні рішення щодо цього. Підприємства з цим статусом мають до 10 серпня подати документи відповідно до критерію з попереднього рішення.
Для більшості організацій передбачено спрощену процедуру підтвердження - без повторного подання повного пакета документів.
Проте підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, мають пройти повне перепідтвердження.
Якщо документи будуть своєчасно подані, то підприємство залишиться критично важливим до дати, зазначеної в попередньому рішенні.
Бронювання військовозобов’язаних працівників також зберігатиметься, але не довше строку дії відповідного статусу підприємства.
Якщо хтось з цієї категорії не подасть документи у встановлений строк, то з 1 вересня 2026 року його статус критично важливого буде скасовано. Також буде анульовано і бронювання його військовозобов’язаних працівників.
Спрощена процедура застосовується до:
Спрощена процедура дає змогу більшості підприємств не подавати повторно повний пакет документів.
Водночас своєчасне подання є обов’язковою умовою для збереження статусу критично важливого підприємства та бронювання його військовозобов’язаних працівників.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що військовозобов'язані українці можуть переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу, не втрачаючи її на час оформлення. Відповідні зміни ухвалив уряд.
Також право на відстрочку від мобілізації у 2026 році мають різні категорії військовозобов'язаних. Закон визначає перелік підстав і порядок її оформлення.
Окрім цього, в Україні затримка розгляду документів під час продовження критичності підприємств може призвести до втрати статусу та ризиків для бронювання працівників.