Залишився тиждень: хто в Україні може подати заяву на 19,4 тисячі гривень від ООН на зиму

Кабінет міністрів України затвердив порядок виплат допомоги мешканцям прифронтових територій. Взимку вони зможуть отримати по 19 400 гривень на опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 серпня 2025 р. № 985.

У 2025 році виплата передбачена для мешканців Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей. Допомогу зможуть отримати домогосподарства, які фактично проживають у житлі з пічним опаленням на твердому паливі.

З 2026 року право на виплату поширюватиметься лише на мешканців територіальних громад у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ чи лінії зіткнення, а також у населених пунктах, де тривають або можливі бойові дії.

Розмір і умови

Допомога виплачуватиметься міжнародними організаціями, зокрема Представництвом УВКБ ООН, у розмірі 19 400 гривень на домогосподарство за опалювальний сезон 2025/26 років.

Виплата здійснюється один раз на сезон і охоплює все домогосподарство. Якщо сім’я вже отримувала подібну підтримку від міжнародних організацій у натуральній чи грошовій формі, повторна допомога не надається.

Як подати заявку

Заяви на отримання коштів приймаються до 24 серпня 2025 року через місцеві органи влади за місцем проживання. Подати документи можна особисто, поштою або в електронній формі з електронним підписом.

Рішення про включення до списку одержувачів ухвалюється протягом трьох робочих днів. Виплати планується проводити у вересні-жовтні.

Хто отримає першочергово

Пріоритет у виплатах матимуть домогосподарства з найбільш вразливих категорій. Це, зокрема, отримувачі субсидій і пільг на тверде паливо, самотні пенсіонери, багатодітні сім’ї, внутрішньо переміщені особи, родини з людьми з інвалідністю, а також дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.