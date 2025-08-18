Осталась неделя: кто в Украине может подать заявление на 19,4 тысячи гривен от ООН на зиму

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплат помощи жителям прифронтовых территорий. Зимой они смогут получить по 19 400 гривен на отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 августа 2025 г. № 985 .

В 2025 году выплата предусмотрена для жителей Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей. Помощь смогут получить домохозяйства, которые фактически проживают в жилье с печным отоплением на твердом топливе.

С 2026 года право на выплату будет распространяться только на жителей территориальных общин в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии соприкосновения, а также в населенных пунктах, где продолжаются или возможны боевые действия.

Размер и условия

Помощь будет выплачиваться международными организациями, в частности Представительством УВКБ ООН, в размере 19 400 гривен на домохозяйство за отопительный сезон 2025/26 годов.

Выплата осуществляется один раз в сезон и охватывает все домохозяйство. Если семья уже получала подобную поддержку от международных организаций в натуральной или денежной форме, повторная помощь не предоставляется.

Как подать заявку

Заявления на получение средств принимаются до 24 августа 2025 года через местные органы власти по месту жительства. Подать документы можно лично, по почте или в электронной форме с электронной подписью.

Решение о включении в список получателей принимается в течение трех рабочих дней. Выплаты планируется проводить в сентябре-октябре.

Кто получит в первую очередь

Приоритет в выплатах будут иметь домохозяйства из наиболее уязвимых категорий. Это, в частности, получатели субсидий и льгот на твердое топливо, одинокие пенсионеры, многодетные семьи, внутренне перемещенные лица, семьи с людьми с инвалидностью, а также детские дома семейного типа и приемные семьи.